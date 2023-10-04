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        Kocaeli'de otomobilin yakıt deposunda 5,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kocaeli'de otomobilinde 5,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:34 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:34
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        Kocaeli'de otomobilin yakıt deposunda 5,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Kocaeli'de otomobilinde 5,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araçta arama yaptı.

        Dedektör köpekle yapılan aramada aracın yakıt deposunda 6 pet şişeye doldurulmuş 5,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Araçtaki zanlı gözaltına alındı.

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