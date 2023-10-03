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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 20:56 Güncelleme: 03.10.2023 - 20:56
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, T.A, H.K. ve M.D. tutuklandı, V.Ç. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Şüphelilerden M.T. savcılıkça ifadesi alındıktan sonra, 3 şüpheli de emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Kartepe, Gebze ve İzmit'te 2 Ekim'de, uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüten ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 114 gram sentetik uyuşturucu, 59 gram skunk, 50 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 498 uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi ve 600 lira para ele geçirilmişti.

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