Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce "mirasçı kaydı bulunmayan tapular ile sahte veraset belgeleri düzenlemek suretiyle resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" konularına yönelik çalışmalar kapsamında 20 Haziran'da Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

Devam eden çalışmalarda yeni bilgi ve delillere ulaşılması üzerine soruşturmanın genişletildiği vurgulanan açıklamada, dün Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında ilçe nüfus müdürlükleri ve adliye çalışanları ile 3 avukatın bulunduğu 11 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte olduğu değerlendirilen vekaletnameler ve benzeri belgeler ile "Kuzey Marmara Otoyolu Güzergahı Yatırım Yapılacak Arsalar" başlıklı notlar ve usulsüz tapu devirlerinde kullanılmak üzere alınmış çok sayıda nüfus kayıt örnekleri ele geçirildiği kaydedildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.