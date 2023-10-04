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        Kocaeli'de bir apartmanın 3. katında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:06 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:10
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        Kocaeli'de bir apartmanın 3. katında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın söndürüldü.

        Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 3. katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Balkon penceresinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

        Yangının çıktığı sırada, evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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