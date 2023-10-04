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        Kocaelili milli sürat patenci Eroğlu, olimpik kadroya dahil edildi

        Kocaelili milli short track (sürat pateni) sporcusu Toprak Efe Eroğlu (16), olimpik kadro arasına girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:08 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:13
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        Kocaelili milli sürat patenci Eroğlu, olimpik kadroya dahil edildi
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        Kocaelili milli short track (sürat pateni) sporcusu Toprak Efe Eroğlu (16), olimpik kadro arasına girdi.

        Dünya ve Avrupa şampiyonalarının yanı sıra İtalya'da 2026'da gerçekleştirilecek Kış Olimpiyatları hazırlıklarını sürdüren Türkiye Buz Pateni Federasyonu, olimpiyat kotası mücadelesi verecek 6 kişilik kadroyu belirledi.

        Çalışmalarını bir süredir Erzurum'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdüren Körfez Buz Spor Kulübü sporcusu Eroğlu, milli sporcular Furkan Akar, Metehan Atan, Murat Tahtacı, Melik Cebenay ve Muhammet Bozdağ ile kadroda yer aldı.

        Kulüp İkinci Başkanı Çiğdem Eroğlu, gazetecilere, oğlu ve sporcusunu başarılarından dolayı tebrik ettiğini belirterek, olimpik kadroya dahil edilmesinin küçük yaştan itibaren hayalini kurduğu olimpiyatlar için önemli aşama olduğunu belirtti.

        Milli takım ve TOHM sporcusu oğlunun yaklaşık 2 yıldır çalışmalarını Erzurum'da sürdürdüğünü anlatan Eroğlu, genç sporcunun geçen yıl İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali ve Almanya'da düzenlenen Short Track Dünya Gençler Şampiyonası'nda ülkesini başarıyla temsil ettiğini, Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na Türkiye adına ilk defa kota alan ekipte yer aldığını aktardı.

        Eroğlu, "Sporcumuzun, aralarında olimpiyat 6'ncılığı bulunan Furkan Akar'ın da yer aldığı ekiple Kış Olimpiyat Oyunları'na en iyi şekilde hazırlanacağına inanıyorum. Umarım genç yaşta olimpiyatlara katılma hayalini gerçekleştirip, 2026'da İtalya'da şanlı al bayrağımız için ter akıtır. Sporcumuz ve takım arkadaşlarının başarılarının devamını diliyorum." dedi.

        Altyapıya da önem verdiklerine dikkati çeken Eroğlu, 2023-2024 sezonu için TOHM sporcusu Elif Doğa Derin, Ferhan Dönerkaya, Rüzgar Doruk Sagun ile Arya Duru Sagun'u kulüplerine kazandırdıklarını kaydetti.

        Eroğlu, sporcuların çalışmalarını Kocaeli'de sürdürdüğünü anlatarak, altyapıda kulüplere sağladığı antrenman sahası ve antrenör desteği için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

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