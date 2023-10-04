Çalıntı araçların tespiti için Kocaeli Emniyetinde atölye kuruldu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalıntı araçların seri şekilde tespit edilmesi amacıyla kurulan atölye faaliyete başladı.

Araçları çalınan kişilerin mağduriyetinin daha hızlı çözüme kavuşturulması amacıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği bünyesinde "Araç İnceleme Atölyesi" kuruldu.

Polis ekiplerince çalıntı olduğu veya "change" (araç bilgilerinin değiştirilmesi) işlemi yapıldığı değerlendirilen araçlar, daha önce özel servislerde incelenirken artık atölyeye getiriliyor.

Atölyede, araçların şasi, motor ve diğer önemli parçalar üzerindeki numaralar kontrol edilerek araç beyninde kayıtlı numaralarla karşılaştırılıyor. Bu şekilde 10 dakikada aracın çalıntı olup olmadığı ya da "change" işlemi yapılıp yapılmadığı tespit ediliyor.

Şu an sadece Kocaeli'de bulunduğu belirtilen atölyede, faaliyete geçtiği eylül ayından bu yana 26 araç incelendi.

- "Atölyenin yayılması için çalışmalara başladık"

Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Şenol Mavi, atölyede gazetecilere, çalıntı veya "change" işlemi yapılmış araçların daha hızlı ve seri şekilde tespit edilmesi amacıyla Araç İnceleme Atölyesi kurduklarını söyledi.

Çalıntı ve "change" işlemi yapıldığını düşündükleri aracı ilk olarak atölyeye getirdiklerini anlatan Mavi, uzman personelin aracın şase ve motor numaralarını kontrol ettiğini kaydetti.

Mavi, atölyenin teknik donanımı hakkında bilgi vererek, "Teleskobik kameramız bulunuyor. Çoğu yerde olmayan bir kameradır bu. Motor kaputunu açtıktan sonra kamerayı içeriye doğru sarkıtarak elle ya da gözle görülemeyecek yerlerdeki bütün şasi ve motor numaralarını, seri numaralarını okuyabiliyoruz." diye konuştu.

Aracın hasar durumunu öğrenmek için boya tespiti yaptıklarını dile getiren Mavi, "Bu, aracın daha önceden ağır hasar alıp almadığını göstermeye yönelik şüphe sebeplerimizi ortaya koymaya yönelik. Bir de beyin okuma cihazımız var. Beyin okuma cihazımızı araca bağlayarak aracın üzerindeki parçaların hangi şasi numaralarına ait, hangisi farklı bir şasiye ait, çalıntı mı değil mi, bunun tespitini yapıyoruz. Bu, şu an ülkemizde kriminal polis laboratuvarlarında olan sistemden daha üst düzeyde bir sistem. Bu atölyenin Türkiye'nin tamamına yayılması için de çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

- "Burası oto hırsızlarının korkulu rüyası olacak"

Mavi, tespite yönelik inceleme işlemlerini kısa bir sürede yapabildiklerini vurgulayarak, "Araca göre değişiyor ama bir araba çalıntı mı 'change' mi şasi numarasında bir oynama var mı beyinde farklı bir şase var mı bunların hepsini 10 dakikada ortaya çıkarabiliyoruz." dedi.

Bu atölyenin şu an sadece Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde olduğunu aktaran Mavi, şöyle devam etti:

"Atölye, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak bizim aklımıza gelen fikir olarak hayata geçirebildiğimiz bir proje oldu. Bunun yaygınlaşması, vatandaşımıza daha seri hizmet verilmesini sağlayacaktır. Eylül ayında hizmete başladık. Eylül ayından beri şu ana kadar 26 araç buraya geldi, hepsinin tespitini yaptık. Aynı zamanda burayı eğitim atölyesi olarak da kullanıyoruz. Burası hem oto hırsızlık farelerinin korkulu rüyası olacak hem de bu suçla mücadele eden polis arkadaşlarımızın daha aktif görev yapabilmeleri için, yani sokakta bir aracı gördükleri zaman neye dikkat edecek, neyden şüphelenecekler, bununla alakalı bir eğitim atölyesine dönüştü. Bundan sonra bizim yapacağımız en önemli şey; polis arkadaşlarımıza burada eğitimler vererek, daha nitelikli görev yapmalarını sağlamaktır."

Mavi, insanların araçlarının çalınmasını engellemeye yönelik basit önlemler alabileceğine işaret ederek, "Kumandayla arabayı kilitlediğimiz zaman öncelikle elimizle kontrol etmekte fayda var çünkü sinyal kesiciyle kumandayı devre dışı bırakmak artık günümüz teknolojisi de çok basit. Anahtarımızı insanların rahat ulaşabileceği, görebileceği yerlere askı, masa üzeri, dolap üzeri gibi basit yerlere koymayarak çok basit önlemlerle aracımızın çalınma riskini en aza indirebiliriz." diye konuştu.