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        Kocaeli'de çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın öldü

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:44 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:44
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        Kocaeli'de çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın öldü
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Yeşilyurt Mahallesi Galip Erenoğlu Caddesi'nde E.B'nin kullandığı 41 BB 372 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Ulu'ya (79) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyonun altında kalan yaşlı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü E.B. gözaltına alındı.

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