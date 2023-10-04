Depremde hayatını kaybeden voleybolcu anısına düzenlenen turnuva başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren voleybolcu Mehmet Can Ağırbaş, anısına düzenlenen turnuva Koceeli'de başladı.

Gebze Belediyesi Spor Kulübünün, 2022-2023 sezonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı'na transfer olan ve 6 Şubat'taki depremlerde vefat eden 25 yaşındaki Ağırbaş'ın anısına düzenlediği turnuva 3. gün sürecek. Organizasyona, Gebze Belediyesi Spor Kulübünün yanı sıra Fenerbahçe 2, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve Libya Voleybol 1. Lig şampiyonu Swehly Spor Kulübünün katılıyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gazetecilere, eski sporcularına vefa göstermek için turnuva düzenlediklerini söyledi. Ağırbaş'ı evlatları olarak gördüklerini dile getiren Büyükgöz,"2022-2023 sezonunda Malatya Büyükşehir Belediyesine transfer olan Mehmet Can Ağırbaş evladımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde şehit oldu. Onun anısına turnuva düzenledik. Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü ile ilk maçı yaptık. Tabii ki en önemli şey insana vefa gösterilmesidir." diye konuştu.

Ağırbaş'ın ailesine moral ve motivasyon sağlamaya çalıştıklarına işaret eden Büyükgöz, "Şehidimizin annesi ve ailesi organizasyona teşrif ettiler. Evlatlarının adına düzenlenen vefa turnuvasından son derece mutlu oldular." dedi.

Anne Zeliha Ağırbaş da oğlunun adına organizasyon düzenlendiği için mutlu olduklarını dile getirdi. Yaşanan acı günleri unutmadıklarını anlatan Ağırbaş, "Gebze Belediyesine arkadaşlarını unutmadıkları için çok teşekkür ediyoruz." dedi.