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        Kocaeli'de öğrenciler Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini gezdi

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrencileri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:55 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:03
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        Kocaeli'de öğrenciler Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini gezdi
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrencileri ağırladı.

        Öğrenciler, Dilovası Belediyesi ve Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi işbirliğiyle Demirciler Mahallesi'nde kurulan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini gezdi.

        Programda konuşan Belediye Başkanı Hamza Şayir, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle bir araya geldiklerini kaydetti.

        Hayvan sevgisinin sadece bir güne sığdırılmaması gerektiğine işaret eden Şayir, "Sevimli dostlarımızı her an hatırlayan, koruyan ve kollayan bir belediyeyiz. Bu anlamlı günü, yine anlamlı bir mekanda, küçük dostlarımız için Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte inşa ettiğimiz bu güzel komplekste kutluyoruz." dedi.

        Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Koyuncu da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında çocuklar ile "can dostları" buluşturduklarını belirtti.

        Koyuncu, "Sosyal sorumluluğumuz gereği hepimizin can dostu olan hayvanlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması, yaralı ve sahipsiz hayvanların sağlıklı biçimde hayata tutunması ve işin uzmanları tarafından tedavilerinin gerçekleştirilerek rehabilitasyonla bakımlarının üstlenilmesi bizim daima önceliğimiz oldu. Sahipsiz sokak hayvanlarımızın hayatın önemli bir parçası olduğunun bilinciyle hareket ediyor, onlara uzanan sıcak bir el olmamız gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra öğrencilerle Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi gezilerek, yetkililerden bilgi alındı.

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