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        Kocaeli'de minibüsün çarptığı çocuk öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 21:15 Güncelleme: 04.10.2023 - 21:15
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        Kocaeli'de minibüsün çarptığı çocuk öldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde ilerleyen B.Ö. idaresindeki 41 P 4705 plakalı minibüs, okuldan çıkan 7. sınıf öğrencisi Irmak Topçu'ya çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan çocuk ambulansla kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü B.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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