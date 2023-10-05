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        Karamürsel'de ilkokul öğrencilerine ücretsiz hikaye kitabı dağıtıldı

        Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, ilkokul 2'nci sınıf öğrencilerine hikaye kitabı seti dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 10:11 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:20
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        Karamürsel'de ilkokul öğrencilerine ücretsiz hikaye kitabı dağıtıldı
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        Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, ilkokul 2'nci sınıf öğrencilerine hikaye kitabı seti dağıttı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ile okulları ziyaret eden Canbaba, Kaymakamlıkça temin edilen 6 kitaplı hikaye setini ilkokul 2. sınıfa giden 772 öğrenciye teslim etti.

        Canbaba, gazetecilere, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve onları özendirmek için hikaye kitabı dağıttıklarını belirterek, "Geleceğin teminatı çocuklarımızın okumalarını geliştirmede destek olacağına inanıyoruz. Evlatlarımızın daha iyi yetişmesi ve emin adımlarla geleceğe yürümesi bizler için son derece önemli. Bu setin, yeni okuma yazma öğrenen öğrencilerimizin gelişimlerine faydalı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

        Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen de yer aldı.

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