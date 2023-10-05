Temizlik görevlisi olarak başladığı limanda tonlarca ağırlıktaki yükleri taşıyor SEFA TETİK - Kocaeli'de temizlik görevlisi olarak başladığı uluslararası limanda ITV (terminal içi aktarma tırı) operatörlüğüne geçen Nalan Topaloğlu, öz güveni ve cesaretiyle kadın çalışanlara örnek oluyor.

SEFA TETİK - Kocaeli'de temizlik görevlisi olarak başladığı uluslararası limanda ITV (terminal içi aktarma tırı) operatörlüğüne geçen Nalan Topaloğlu, öz güveni ve cesaretiyle kadın çalışanlara örnek oluyor.

Körfez ilçesindeki DP World Yarımca Limanı'nda 2015'te temizlik görevlisi olarak işe başlayan 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Topaloğlu, görev yaptığı 7 yıl boyunca vinçlerin gemilerden konteynerleri elleçlemesini ve yüklerin ITV operatörlerince uygun alanlara taşınmasını merakla takip etti.

Zamanla bu işe ilgi duyan ve liman yönetimince açılan ITV operatörlüğü ilanına yaptığı başvurusu kabul edilen Topaloğlu, eğitimini tamamlayıp sınavlarını geçmesinin ardından geçen yıl operatörlük görevine başladı. Direksiyon başına geçerek her gün gemilerden tonlarca ağırlıktaki yükü taşıyan Topaloğlu'nun sıradaki hedefi, RTG (lastikli gezer vinç) kullanmak.

Topaloğlu, AA muhabirine, temizlik görevlisi olarak çalıştığı süre boyunca diğer birimlerdeki personelle diyalog içerisinde bulunarak iletişimini geliştirdiğini anlattı.

İlanı görünce arkadaşlarının da desteğiyle başvuru yaptığını aktaran Topaloğlu, "Sahada çalışmaya indiğimde burada konteynerlerin yüklenmesi, araçların taşınması dikkatimi çekti. 'Ben neden yapamayayım' diye düşündüm. Öğrenmeye açık insanım, kendimi sorguladım ve ITV operatörü olmaya karar verdim." dedi.

- "Başarmanın temeli inanmaktan geliyor"

Topaloğlu, geçen yıldan bu yana operatörlük görevini yürüttüğünü, yeni işinin hayatına yenilik ve güzellik kattığını ifade etti.

Eğitim sürecinde yöneticilerinin kendisini desteklediğini dile getiren Topaloğlu, "Güzel eğitim alıp ITV operatörü olarak devam ettim. Ehliyetim vardı ama aktif kullanmıyordum. Araç kullanma deneyimim burada gelişti. Gemilerden elleçlenen konteynerleri alıyoruz, uygun alana götürüyoruz." diye konuştu.

"Başlarda tedirgin oluyorsun ama öğrendikçe alışıyorsun, daha çok kendine güvenin geliyor." diyen Topaloğlu, birkaç kadının daha limanda ITV operatörlüğü yaptığını söyledi.

Topaloğlu, operatör olma kararını çevresinin desteklediğini kaydederek şöyle devam etti:

"Motivasyon olarak düşürmek isteyenler de oldu ama 'ben bunu başarmalıyım, yapmalıyım' dedim. Sıradaki hedefim RTG operatörü olmak. Kendime inanıyorum, güveniyorum. ITV'ye geçtikten sonra öz güvenim, cesaretim geldi. Eğitmenlerim sayesinde bugünlere geldim, hayatıma çok güzellikler, yenilikler kattılar. Benim gibi hedefleri olan kişiler kesinlikle 'yapamam' demesinler, korkmasınlar ve kendilerine güvensinler. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Başarmanın temeli inanmaktan geliyor."

- "Her çalışanımızın bireysel gelişim planlarını oluşturuyoruz"

DP World Yarımca Liman İşletmeleri Yetenek Kazanım ve Gelişim Müdürü Özlem Özçelik Erdağı da açık pozisyonlar için şirket çalışanlarına da duyuru yaptıklarını söyledi.

Böylece çalışanlara alanları dışındaki departmanlarda da kariyer imkanı sunduklarına işaret eden Erdağı, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini çeşitli eğitim ve faaliyetlerle desteklediklerini anlattı.

Erdağı, "Her çalışanımızın hayal ettiği mesleki gelişim yolunda ilerlemesi için kendine özgü eğitim ve değişim ihtiyaçlarına sahip olduklarını düşünüyoruz. Bu doğrultuda her çalışanımızın bireysel gelişim planlarını oluşturuyoruz, bu planları çeşitli gelişim araçlarıyla takip ediyoruz." ifadesini kullandı.