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        Kocaeli'de dükkandaki patlamaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir dükkanda kimyasal maddenin reaksiyona girmesi üzerine meydana gelen patlamaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 01:27 Güncelleme: 04.10.2023 - 01:27
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        Kocaeli'de dükkandaki patlamaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir dükkanda kimyasal maddenin reaksiyona girmesi üzerine meydana gelen patlamaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ekim'de Hacıosman Mahallesi Özer Sokak'ta kimsenin bulunmadığı bir dükkanın ikinci katında depolanan alüminyum fosfitin suyla reaksiyona girmesi sonucu meydana gelen patlamaya ilişkin çalışma başlattı.

        Olayla ilgili iş yerinin sorumlusu S.G. ile O.B, A.K. ve Ö.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesine sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        İş yerinde 3 Ekim'de patlama meydana gelmiş, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edilmişti.

        Boş dükkanın camlarının kırıldığı patlamanın ardından, mahallede zehirli gaz ihtimaline karşı ekipler geniş güvenlik önlemi almış, iş yerinin bulunduğu binadaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

        İtfaiye ve AFAD ekiplerinin koruyucu kıyafetler giyerek inceleme yaptığı dükkandaki kimyasal ürünler dışarı çıkarılarak, bertaraf edilmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ (İZAYDAŞ) ekiplerine teslim edilmişti.

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