Başiskele'de çocuklar camide kreş ortamında dini eğitim alıyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde pilot olarak Barbaros Camisi'nde başlatılan 4-6 yaş Kur'an Kursu'na katılan çocuklar, kreş ortamında dini bilgiler öğreniyor.

Barbaros Camisi'ne aileleriyle gelen çocuklar, kendileri için hazırlanan dersliklerde Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi alıyor.

Öğretmenleri eşliğinde duaları ve ilahileri öğrenen çocuklar, oyun alanında arkadaşlarıyla oynayıp keyifli vakit geçiriyor.

El yıkamadan doğru yemek yeme alışkanlığına kadar birçok konuda bilgi sahibi olan çocuklar, kreş ortamında adeta hayata hazırlanıyor.

Kursta bazı anneler de Kur'an eğitimi alıyor.

Caminin imam hatibi Başiskele Din Görevlileri Derneği Başkanı Kadir Çelikiz, gazetecilere, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 2016 yılında Kocaeli'de pilot olarak Barbaros Camisi'nde 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun hizmet vermeye başladığını anımsattı.

Kursiyerlerin eylül ayında başlayıp hazirana kadar sürecek kurslarda eğitim öğretime devam ettiğini aktaran Çelikiz, kursta oyun alanları ile çok amaçlı konferans salonunun bulunduğunu kaydetti.

Çelikiz, burada değerler eğitimi verildiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"İlkokul öncesi hazırlığı yapılıyor. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorlar. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) efendimizi tanıyorlar. İslam'ı en güzel şekilde etkin ve yetkin, dalında ve alanında uzman, bu işin ehli, eğitimini almış, pedagojik formasyonunu almış öğretici hocalarımızdan öğreniyorlar. Teknolojik donatılarıyla başkanlığımızın hazırlattığı kitaplar çocuklarımıza aktarılıyor. Camiyi sadece namaz kılmak amacıyla yapılan ibadethane olarak görmüyoruz. Çocuklarımız burada hayata hazırlanıyor."