AK Parti Kocaeli İl Başkanı Talus'tan partisinin olağanüstü kongresine ilişkin açıklama: AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açısıyla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcı olduklarını belirterek, "Kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. 'Hep yeni, hep ileri.' diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açısıyla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcı olduklarını belirterek, "Kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. 'Hep yeni, hep ileri.' diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Talus, 7 Ekim'de gerçekleştirilecek AK Parti 4. Olağanüstü Kongresine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 14 Ağustos 2001'de Erdoğan'ın liderliğinde "Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı" şiarıyla kurulan AK Parti'nin, 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletin derin teveccühüne mazhar olduğunu belirtti.

AK Parti'nin bu güveni karşılıksız bırakmayarak eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırdığını aktaran Talus, şunları kaydetti:

"Yaklaşık çeyrek asırdır; 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz.

Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hakim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreçte yaşananlar, kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır. Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı AK davanın birer neferleri olarak bizler, eski-yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını 'Türkiye Yüzyılı' olarak taçlandırmakta kararlıyız. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. 'Hep yeni, hep ileri.' diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız."

Talus, kongrenin ardından milletin huzuruna daha önce olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacaklarını, "Cumhuriyetin Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı" olarak gördükleri AK Parti'nin geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacaklarını vurgulayarak, kongrenin, partileri ve Türk milleti için hayırlara vesile olmasını diledi.