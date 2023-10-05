Kartepe'de okul kantinleri denetlendi
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin hijyenik ortamda alışveriş yapmaları ve sağlıklı ürünlere uygun şartlarda ulaşması için okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin hijyenik ortamda alışveriş yapmaları ve sağlıklı ürünlere uygun şartlarda ulaşması için okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.
Zabıta müdürü Ali Özbayraklı, gazetecilere, temizlik, fiyat tarifesi, gıda güvenirliliği, kılık kıyafet, ruhsat, hijyen belgesi denetimleri gerçekleştirdiklerini belirterek, ilçedeki 115 okulda kantin denetimlerinin titizlikle gerçekleştirildiğini aktardı.
Denetimleri sürdürdüklerine değinen Özbayraklı, "Özellikle hijyen konusuna büyük önem veriyoruz. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde mevzuata uygun işlem yapıyoruz." dedi.