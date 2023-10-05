Kocaeli'de bir evden kamyon dolusu çöp çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayet ettiği evden bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayet ettiği evden bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki müstakil evden kötü kokular geldiğini fark edenler, durumu belediyeye bildirdi.
Eve gelen ekipler, evde çöplerin biriktiğini gördü.
Temizlik çalışması başlatan ekipler, evden bir kamyon dolusu çöp çıkardı.
Ev, çöpten arındırıldıktan sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilaçlandı.