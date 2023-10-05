Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de bir evden kamyon dolusu çöp çıktı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayet ettiği evden bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:19 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de bir evden kamyon dolusu çöp çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayet ettiği evden bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki müstakil evden kötü kokular geldiğini fark edenler, durumu belediyeye bildirdi.

        Eve gelen ekipler, evde çöplerin biriktiğini gördü.

        Temizlik çalışması başlatan ekipler, evden bir kamyon dolusu çöp çıkardı.

        Ev, çöpten arındırıldıktan sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilaçlandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!
        Günübirlik konut sayısı 2'ye katlandı
        Günübirlik konut sayısı 2'ye katlandı
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!

        Benzer Haberler

        Kartepe'de okul kantinleri denetlendi
        Kartepe'de okul kantinleri denetlendi
        AK Parti Kocaeli İl Başkanı Talus'tan partisinin olağanüstü kongresine iliş...
        AK Parti Kocaeli İl Başkanı Talus'tan partisinin olağanüstü kongresine iliş...
        Başiskele'de çocuklar camide kreş ortamında dini eğitim alıyor
        Başiskele'de çocuklar camide kreş ortamında dini eğitim alıyor
        Temizlik görevlisi olarak başladığı limanda tonlarca ağırlıktaki yükleri ta...
        Temizlik görevlisi olarak başladığı limanda tonlarca ağırlıktaki yükleri ta...
        Karamürsel'de ilkokul öğrencilerine ücretsiz hikaye kitabı dağıtıldı
        Karamürsel'de ilkokul öğrencilerine ücretsiz hikaye kitabı dağıtıldı
        Zeray, Dilasa Orman Projesi´ni tanıttı 
        Zeray, Dilasa Orman Projesi´ni tanıttı 