Kocaeli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İstasyon Caddesi'nde H.F.Ö. yönetimindeki 41 AOV 285 plakalı motosiklet, S.Ö. idaresindeki 41 P 0167 plakalı işçi servisi minibüsüyle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.