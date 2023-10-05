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        Kocaeli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:25 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:30
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        Kocaeli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İstasyon Caddesi'nde H.F.Ö. yönetimindeki 41 AOV 285 plakalı motosiklet, S.Ö. idaresindeki 41 P 0167 plakalı işçi servisi minibüsüyle çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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