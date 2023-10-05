Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de trafik kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi

        Kocaeli'de minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 18:21 Güncelleme: 05.10.2023 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de trafik kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

        İbrahim Ağa Caddesi'nde dün yaşanan kazada yaşamını yitiren Irmak Topçu'nun cenazesi, yakınları tarafından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'nden alındı.

        İnönü Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından çocuğun cenazesi, Yumrukaya Camisi'ne getirildi.

        Topçu'nun cenazesi, burada kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

        Törende Topçu'nun sınıf arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

        Gözaltına alınan minibüs sürücü B.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde dün B.Ö. idarisindeki 41 P 4705 plakalı minibüs, okuldan çıkan 7. sınıf öğrencisi Irmak Topçu'ya çarpmış, ağır yaralı olarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Topçu, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Büyük fedakarlık! Annesi denize girebilsin diye böbreğini verdi
        Büyük fedakarlık! Annesi denize girebilsin diye böbreğini verdi
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Kenya'da belirlenemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Kenya'da belirlenemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Dört öğretmenin ölümünde kim kusurlu?
        Dört öğretmenin ölümünde kim kusurlu?
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."

        Benzer Haberler

        Kazada ölen Irmak, son yolculuğuna uğurlandı
        Kazada ölen Irmak, son yolculuğuna uğurlandı
        KOÜSİM, uluslararası simülasyon etkinliğinde yer aldı
        KOÜSİM, uluslararası simülasyon etkinliğinde yer aldı
        Kocaeli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de bir evden kamyon dolusu çöp çıktı
        Kocaeli'de bir evden kamyon dolusu çöp çıktı
        Kartepe'de okul kantinleri denetlendi
        Kartepe'de okul kantinleri denetlendi
        AK Parti Kocaeli İl Başkanı Talus'tan partisinin olağanüstü kongresine iliş...
        AK Parti Kocaeli İl Başkanı Talus'tan partisinin olağanüstü kongresine iliş...