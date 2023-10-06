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        Kocaeli'de asırlık çınarlar "kitap açtı"

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 390 yayınevi ve 102 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını ziyaretçilere açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 09:31 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:31
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        Kocaeli'de asırlık çınarlar "kitap açtı"
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 390 yayınevi ve 102 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını ziyaretçilere açacak.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli Kongre Merkezi'nde yarın açılacak fuar öncesinde vatandaşların dikkatini çekmek için İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan yürüyüş yolundaki asırlık çınarlara kitaplar astı.

        Ağaçların çevresinde bekleyen öğrenciler ve işe gidenler, buradaki ağaçlardan 7 bin 500 kitabı kısa sürede topladı.

        Bazı kişiler, ellerindeki sopa ve süpürgelerle yüksekte olan kitapları almaya çalışırken, bazıları birbirlerinden destek alarak kitaplara ulaşmaya çalıştı.

        Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere, kitap fuarının her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, "Geçen yıl kitap fuarında ziyaretçi sayısında 900 bini geçtik. Bu sene hedefimiz 1 milyon." dedi.

        Fuar hakkında bilgi veren Büyükakın, "Fuara 90 civarında yayınevi katılacak. 450 civarında yazar ve şairin katılımı söz konusu olacak. 750'nin üzerinde de etkinlik gerçekleşecek. Her zaman çok heyecanla izlenen bu etkinlikler, yine Kocaeli'ye büyük bir zenginlik verecek. Ama çevre illerden de şüphesiz yine katılımlar olacak." diye konuştu.

        Büyükakın, her türlü hazırlığın yapıldığına işaret ederek, fuarına öğrencilerin gelmesi için kolaylıklar düşünüldüğünü kaydetti.

        - "Bol bol kitap okuyacağız inşallah"

        Kitap toplayan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencisi Ahmet Hakan Okumuş, mücadele vererek ağaç dallarındaki kitapları aldıklarını, bazı kitapların çok yüksekte olduğunu söyledi.

        Daha önce hiçbir yerde böyle bir etkinlik görmediğini aktaran Okumuş, "Kitap toplamak adına çok mutlu olduk. Bence harika bir olay. 6-7 kitap aldık, bol bol kitap okuyacağız inşallah. Çok güzel kitaplar aldık. Süpürgeyle almak biraz daha kolay oldu ama epey zorlandık." ifadelerini kullandı.

        Ev hanımı Nurdane Karaman da etkinlik için Derince ilçesinden geldiklerini belirterek, "Kızım üniversite öğrencisi. Geldik kitap topladık, çok memnun olduk. İstediğimiz kitapları alamadık, denk gelen kitapları aldık. Kitap fuarını çok beğeniyoruz, her sene katılıyoruz." dedi.

        Kocaeli Kongre Merkezi'nde 390 yayınevi ve 102 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını ziyaretçilere açacak fuar, 15 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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