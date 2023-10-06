Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli merkezli PKK/KCK operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

        Kocaeli merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli merkezli PKK/KCK operasyonunda 30 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK'nın "cezaevi yapılanması" içerisinde eylem ve faaliyette bulunduğu, bu yapılanmaya finans temin ettiği tespit edilen 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Kocaeli merkezli, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, flama ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        5 firari şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler arasında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo ve milletvekili adaylarının da bulunduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        AK Parti’nin değişim kongresi
        AK Parti’nin değişim kongresi
        Fidye için çocuk kaçıran sanığa 8 ay sonra tahliye!
        Fidye için çocuk kaçıran sanığa 8 ay sonra tahliye!
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Beşiktaş'ta olağanüstü gece!
        Beşiktaş'ta olağanüstü gece!
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        "Siz kimsiniz?"
        "Siz kimsiniz?"
        'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi
        'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi
        "İlişkim yok"
        "İlişkim yok"
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        Hamile işçi işten atılamaz
        Hamile işçi işten atılamaz

        Benzer Haberler

        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada ihmaller zinciri 
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada ihmaller zinciri 
        Ağaçlara asılan 7 bin 500 kitabı dakikalar içinde topladılar
        Ağaçlara asılan 7 bin 500 kitabı dakikalar içinde topladılar
        Kocaeli'de asırlık çınarlar "kitap açtı"
        Kocaeli'de asırlık çınarlar "kitap açtı"
        Bulaşık makinesinden çıkan yangında evin mutfağı kullanılamaz hale geldi
        Bulaşık makinesinden çıkan yangında evin mutfağı kullanılamaz hale geldi
        Kocaeli Valisi Yavuz, Gebze'de muhtarlarla buluştu
        Kocaeli Valisi Yavuz, Gebze'de muhtarlarla buluştu
        Kocaeli'de trafik kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi
        Kocaeli'de trafik kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi