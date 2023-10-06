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        Kocaeli'de 247,5 kilogram kaçak tütün ve 22 bin 900 makaron ele geçirildi

        Kocaeli'de 247,5 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 22 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:35 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:36
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        Kocaeli'de 247,5 kilogram kaçak tütün ve 22 bin 900 makaron ele geçirildi
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        Kocaeli'de 247,5 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 22 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ilçesi Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde durdurulan bir araçta arama yaptı.

        Araçta, 247,5 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 13 bin 500'i doldurulmuş 22 bin 900 makaron ile 571 bin 320 sigara kağıdı bulundu.

        Bir şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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