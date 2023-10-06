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        Türkiye'nin ilk kamera sistemleri üretim tesisi açıldı

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Sıfırdan bir mobilite sistemi kurmak için yola çıkan Togg ile elektrikli araç sektörüne hızlı bir giriş yapmış olduk. Hamdolsun sonunda da dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir araca ve markaya sahip olduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:27
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        Türkiye'nin ilk kamera sistemleri üretim tesisi açıldı
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        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Sıfırdan bir mobilite sistemi kurmak için yola çıkan Togg ile elektrikli araç sektörüne hızlı bir giriş yapmış olduk. Hamdolsun sonunda da dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir araca ve markaya sahip olduk." dedi.

        Türkiye'nin ilk kamera sistemleri üretim tesisi, Büyütech tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın da katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

        Büyütech'in kurucu ortakları Ömer Orkun Düztaş ve Alparslan Işıklı'nın firmanın tanıtımına ilişkin sunumunun ardından konuşan Varank, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını elde etmiş bir Türkiye için gayret gösterdiklerini, Türkiye'yi katma değerli üretimle ayağa kaldırmanın derdinde olduklarını söyledi.

        Varank, Türkiye'nin otomobili projesi Togg'un otomotiv sektöründe yaşanacak değişimi öngören vizyoner bir proje olarak ortaya çıktığını belirterek şöyle devam etti:

        "Sıfırdan bir mobilite sistemi kurmak için yola çıkan Togg ile elektrikli araç sektörüne hızlı bir giriş yapmış olduk. Hamdolsun sonunda da dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir araca ve markaya sahip olduk. Pek çok yerli üretici Togg ailesine katıldı. Elektrikli araç dediğimizde bizimle dalga geçenler oldu. 'Türkiye'nin kendi yerli ve milli aracını yapması önemli' diye yola çıktık. Bu vizyonu da Sayın Cumhurbaşkanı'mız ortaya koydu. Bizler de ısrarla takipçisi olduk. Üreticiler, 'Türkiye'nin kendi otomobilini yapması intihardır.' dediler. 'Biz kendi aracımızı yapıp rekabet edemeyiz.' dediler ama Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'Ben Türkiye'ye güveniyorum, kabiliyetlerine güveniyorum bu işte ısrarcı olacağız.' dedi. Kolay olmadı, 6 sene kürsülerden bunu dile getirdi ve nihayetinde böyle bir proje ortaya çıkmış oldu."

        Girişim firmalarının ortaya çıkmasının, projelerin üstüne düşmekle ve kamu olarak verilen desteklerle olduğunu dile getiren Varank, "2021 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde kürsüye elimde Büyütech'in araç kamerasıyla çıktığımda 'Togg'da bu kameraları kullanacağız.' demiştim. ODTÜ'de arkadaşlarımızı ziyaret ettiğimde bu arkadaşlarımız 12 kişiyle küçücük bir ofiste çalışıyorlardı. Oralardan buralara gelmek hep birlikte bu işlerin üstüne düşmekle, kamu olarak verdiğimiz desteklerle oluyor. Hamdolsun ortaya böyle bir girişim çıkıyor. Bugün geldiğimiz noktada böyle bir firma tarafından üretim yapılıyor. Togg yüzde 100 yerli mühendislerin geliştirdiği araç olmasa böyle bir araca teknolojiyi ve kamerayı entegre edemezdik." diye konuştu.

        TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da ülkedeki girişimcilik ekosisteminin gelişebilmesi için tüm aktörlerin girişimi destekleme ve onlarla işbirliği kurma noktasında aktif rol oynamalarını teşvik etmek istediklerini söyledi.

        Kurumsallaşmayı sağlayamayan girişim firmalarının uzun vadede ayakta kalmayı başaramadığını belirten Turan, "Ülkemizde büyüme potansiyeli sağlayan girişimlerin önündeki en önemli problemleri, sermaye açığı ve kurumsal yapısının tesis edilememesi olarak görüyoruz. Kurumsallaşmayı başaramayan şirketlerin uzun vadede ayakta kalmayı başaramadıklarına şahit oluyoruz. Bu sorunların giderilmesinde atılacak her adımın, ülkemizin iktisadi kalkınmasına katkıda bulunacağını biliyoruz." dedi.

        TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam da Büyütech'i 'muhteşem bir fırtınaya' benzeterek, "Girişimcilik, devlet desteği, yılmama hatta yanlışlardan öğrenme ve yeni fırsatlara açılma; bir ağ oluşturarak yine yılmamak üstüne de adım adım koymak. Bu muhteşem bir fırtınada şans faktörü var ama bir de bilinmeyen faktörler var. Togg bence dönüm noktası." ifadesini kullandı.

        Açılışa, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter ve Büyütech çalışanları katıldı.

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