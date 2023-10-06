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        Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:12
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        Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12 Eylül'de Başiskele ilçesinde bir evden 150 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Araştırmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen L.T. dün İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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