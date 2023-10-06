Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi

        Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde görev yapan 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 22:03 Güncelleme: 06.10.2023 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde görev yapan 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi.

        Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde, bir hasta ve yakınları ile doktorlar arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle doktorlar Ahmet Murat Kazan, Serdar Erişti ve Yılmaz Sarıkaş, hasta ve yakınları tarafından darbedildi.

        Yaralanan doktorlardan ikisi Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Hayati tehlikesi bulunmayan doktorların tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 doktoru darbettiler
        3 doktoru darbettiler
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Bunun adı vicdansızlık! Köpekleri vurdu
        Bunun adı vicdansızlık! Köpekleri vurdu
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"

        Benzer Haberler

        Hasta ve yakınları, tartıştıkları 3 doktoru darbetti
        Hasta ve yakınları, tartıştıkları 3 doktoru darbetti
        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        PKK'ya eleman götüren şüpheliye şafak operasyonu
        PKK'ya eleman götüren şüpheliye şafak operasyonu
        Bakan Kacır: Türkiye bu kez devrimin seyircisi değil, öncüsü
        Bakan Kacır: Türkiye bu kez devrimin seyircisi değil, öncüsü
        Türkiye'nin ilk kamera sistemleri üretim tesisi açıldı
        Türkiye'nin ilk kamera sistemleri üretim tesisi açıldı