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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 22:15 Güncelleme: 06.10.2023 - 22:15
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli Stadyumu

        Hakemler: Raşit Yorgancılar, Oğuz Terzi, Gökmen Baltacı

        Kocaelispor: Harun Tekin, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 İbrahima Breze Fofana), Daniel Joao Santos Candeias (Dk. 83 Cem Ekinci), Giorgi Beridze (Dk. 74 Barış Alıcı), Atila Turan, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 83 Mert Çölgeçen), Joao Pedro Reis Amaral (Dk. 67 Atabey Çiçek) , Burak Öksüz, Oğuz Ceylan, Douglas

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp, Süleyman Koç (Dk. 46 Muhammed Furkan Özhan), Hasan Batuhan Artarslan, Sefa Akgün (Dk. 90 Yakup Kırtay), Valdmiro Tualungo Paulo Lameira (Dk. 90+3 Alican Özfesli), Mikhail Kenro Rosheuvel, Eren Tozlu (Dk. 90+6 Özgür Sert)

        Goller: Dk. 12 Giorgi Beridze (Kocaelispor), Dk. 49 Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor FK)

        Sarı kart: Dk. 62 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

        KOCAELİ

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