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        GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli PKK/KCK operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

        Kocaeli merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:20
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        GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli PKK/KCK operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK'nın "cezaevi yapılanması" içerisinde eylem ve faaliyette bulunduğu, bu yapılanmaya finans temin ettiği belirlenen 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Kocaeli merkezli, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli yakalandı.

        Aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, flama ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

        Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo ve milletvekili adaylarının da bulunduğu öğrenildi.

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