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        13. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında "Şehri Okuyan İnsan" gösterisi yapıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "şehir ve kitap" temasıyla düzenlenen 13. Kocaeli Kitap Fuarı'nın özel açılış programında, "Şehri Okuyan İnsan" isimli gösteri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 01:35 Güncelleme: 07.10.2023 - 01:51
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        13. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında "Şehri Okuyan İnsan" gösterisi yapıldı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "şehir ve kitap" temasıyla düzenlenen 13. Kocaeli Kitap Fuarı'nın özel açılış programında, "Şehri Okuyan İnsan" isimli gösteri düzenlendi.

        Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Seddar Yavuz, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin geçmiş dönemlerde büyük medeniyetlere başkentlik yapmış, bu vasfıyla da öne çıkmış kadim şehirlerden olduğunu vurguladı.

        Hür ve bağımsız yaşamak için bilim ve teknolojiyi geliştirmek, daha güçlü olmak zorunda olduklarını belirten Yavuz, "Hiçbirinin kalıcı olamadığı, 40’a yakın medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafyada yaşıyorsanız daha dikkatli olmak, daha çok okumak ve bilmek zorundayız." dedi.

        Kitap fuarının Kocaeli'ye çok yakıştığını ifade eden Yavuz, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

        - "Okumayı sevdirmeyi teşvik etmeye çalışıyoruz"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın da fuar organizasyonuna 12 yıl önce 10 bin ziyaretçiyle başladıklarını, geçen yılı 900 binin üzerinde ziyaretçiyle kapattıklarını anlatarak, bu yıl ziyaretçi sayısının 1 milyonu geçmesini beklediklerini söyledi.

        Kitap fuarının Kocaeli'nin en büyük kültürel etkinliği haline geldiğini belirten Büyükakın, her yıl mayıs ayında düzenlenen etkinliği bu yıl seçimler nedeniyle ekim ayında düzenlemeye karar verdiklerini anlattı.

        Büyükakın, fuarın bu yıl ki temasının "şehir ve kitap" olarak belirlendiğine dikkat çekerek, "Bir şehirde ne kadar çok kitap okunuyorsa, ne kadar çok eser yazılıyorsa, o şehrin kültür hayatının o kadar zengin olacağını tahmin etmek zor olmasa gerek. Biz de elimizden geldiğince kitabı, okumayı sevdirmeyi teşvik etmeye çalışıyoruz. 2019'dan beri 13'üncü kez bunu yapmaya ısrarla devam ediyoruz." diye konuştu.

        Kocaeli Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu Ümit Meriç ise 77 yıllık ömrünün 70 yılının hep kağıtlar arasında ve kalemle baş başa geçtiğini söyledi.

        Bu kadar kıymetli yayınevi, yazar ve sahafın bulunduğu bir mecliste okunacak pek çok şey bulunacağını dile getiren Meriç, başarılı bir organizasyon olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından şefliğini İhsan Özer’in yaptığı Türkiye ve dünyanın kadim şehirleriyle ilgili şarkıların seslendirildiği "Şehri Okuyan İnsan" isimli gösteri, tiyatro sanatçısı Ufuk Aşar’ın anlatımıyla gerçekleştirildi.

        - 13. Kocaeli Kitap Fuarı

        Kocaeli Kongre Merkezi'nde 390 yayınevi ve 102 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yapılan fuar, 750'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak

        Ana teması "şehir ve kitap" olarak belirlenen fuar, 15 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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