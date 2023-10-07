Kocaeli'de sivil toplum kuruluşlarından Filistinlilere destek gösterisi

Kocaeli'de, 54 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinden oluşan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformunun üyelerince, Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Yatsı namazı çıkışında Fevziye Camisi avlusunda toplanan, Filistin bayrak ve atkıları taşıyan grup, Filistin'e destek çağrısında bulundu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın da katıldığı gösteride, Platformun dönem başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, basın açıklaması yaptı.

Akbulut, Filistinlilerin yıllardır İsrail ablukası nedeniyle topraklarında esir olarak hayat mücadelesi verdiklerini söyledi.

Uzun yıllardır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinlilerin, zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalıştıklarını belirten Akbulut, "Bugünlerde yaşanan olaylar, neredeyse bir asırdır pençelerini Filistin topraklarına geçiren İsrail'in uyguladığı zulüm ve işgal politikasına karşı bir başkaldırıdır. Filistin'de işgal edilen topraklarını savunan tüm kardeşlerimize buradan desteklerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Filistin dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz." dedi.

Gruptakiler, dua ettikten sonra dağıldı.