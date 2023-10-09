Kocaeli'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı.
Hacıhalil Mahallesi 1218. Sokak'ta yabancı uyruklu iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü, Suriye uyruklu H.H. ve M.A. bıçakla yaralanırken, M.A. darp edildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.