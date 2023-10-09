Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        MHP Karamürsel İlçe Başkanlığından okullara ziyaret

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin ve yönetim kurulu üyeleri, ilçedeki okulları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 10:09 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Karamürsel İlçe Başkanlığından okullara ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin ve yönetim kurulu üyeleri, ilçedeki okulları ziyaret etti.

        Göktekin ve yönetim kurulu üyeleri, Amiral Karamürsel, Kaymakam Hikmet Özbağcı, Güzelkıyı, Necdet Calp, 4 Temmuz, Karamürsel Nazmi Oğuz, Bekir İlhami-Fatma Nedime Calp ve Ahmet Gazanfer Bilge ilkokullarını ziyaret ederek, yöneticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Göktekin, milleti ve ülkeyi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için birinci şartın eğitim olduğunu vurguladı.

        Bu anlamda çocukların en güzel şekilde yetiştirilmesinin herkesin ortak hedefi olduğunu aktaran Göktekin, "Çünkü iyi yetişmiş, ülkesini ve dünyayı tanıyan donanımlı nesiller, hem kendilerinin geleceği hem de ülkemizin ve dünyamızın geleceği açısından son derece önemlidir." diye konuştu.

        Göktekin, itfaiye personeli Osman ve eşi Ebru Erbay'ın oğulları Aytun Miraç Erbay'a SMA TİP 1 hastalığı teşhisi konulduğunu anımsatarak, "Şimdilerde 3 aylık olan Miraç bebek için Kocaeli Valiliğinden izin alınarak yardım kampanyasına başlandı. Bebeğimizin tedavisi için Milli Eğitim Müdürlükleriyle ortak planlanan yardım kampanyası kapsamında fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        500'den fazla hava saldırısı!
        500'den fazla hava saldırısı!
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza
        Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"
        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"
        Kabine toplanıyor! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kabine toplanıyor! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı
        Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı
        Bülent Arınç Hamas'ı eleştirdi: Senin ne gücün var? Senin gıdanı bile dışar...
        Bülent Arınç Hamas'ı eleştirdi: Senin ne gücün var? Senin gıdanı bile dışar...
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na k...
        Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na k...
        Kocaeli'de 3 aile hekimine saldırıya kınama
        Kocaeli'de 3 aile hekimine saldırıya kınama