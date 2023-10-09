MHP Karamürsel İlçe Başkanlığından okullara ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin ve yönetim kurulu üyeleri, ilçedeki okulları ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin ve yönetim kurulu üyeleri, ilçedeki okulları ziyaret etti.

Göktekin ve yönetim kurulu üyeleri, Amiral Karamürsel, Kaymakam Hikmet Özbağcı, Güzelkıyı, Necdet Calp, 4 Temmuz, Karamürsel Nazmi Oğuz, Bekir İlhami-Fatma Nedime Calp ve Ahmet Gazanfer Bilge ilkokullarını ziyaret ederek, yöneticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Göktekin, milleti ve ülkeyi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için birinci şartın eğitim olduğunu vurguladı.

Bu anlamda çocukların en güzel şekilde yetiştirilmesinin herkesin ortak hedefi olduğunu aktaran Göktekin, "Çünkü iyi yetişmiş, ülkesini ve dünyayı tanıyan donanımlı nesiller, hem kendilerinin geleceği hem de ülkemizin ve dünyamızın geleceği açısından son derece önemlidir." diye konuştu.

Göktekin, itfaiye personeli Osman ve eşi Ebru Erbay'ın oğulları Aytun Miraç Erbay'a SMA TİP 1 hastalığı teşhisi konulduğunu anımsatarak, "Şimdilerde 3 aylık olan Miraç bebek için Kocaeli Valiliğinden izin alınarak yardım kampanyasına başlandı. Bebeğimizin tedavisi için Milli Eğitim Müdürlükleriyle ortak planlanan yardım kampanyası kapsamında fikir alışverişinde bulunduk." dedi.