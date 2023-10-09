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        İş insanı 30 yıllık gemi maketi koleksiyonunu ofisinde sergiliyor

        ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan iş insanı Hayrullah Emçet Küçük, 30 yılda satın aldığı ya da özel olarak ustalara yaptırdığı gemilerin maketlerini ofisinde sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:50 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:50
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        İş insanı 30 yıllık gemi maketi koleksiyonunu ofisinde sergiliyor
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        ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan iş insanı Hayrullah Emçet Küçük, 30 yılda satın aldığı ya da özel olarak ustalara yaptırdığı gemilerin maketlerini ofisinde sergiliyor.

        İlkokul öğrencisiyken vefat eden babasından kalan paraları saklamasıyla koleksiyon tutkusu başlayan Küçük, İzmit ilçesindeki ofisinde, yurt içinden ve dışından topladığı çeşitli objelerden oluşan yaklaşık 500 parçanın yer aldığı 130 metrekarelik bölümde, 30 yılda satın aldığı veya özel olarak ustalara yaptırdığı gemilerin maketlerini de muhafaza ediyor.

        Gayrimenkul ve inşaat sektöründe hizmet veren 62 yaşındaki Küçük, AA muhabirine, vefat eden babasından kalan madeni paraları okula götürdüğünü, bunları gören öğretmeninin biriktirme tavsiyesiyle de koleksiyon tutkusunun temelinin atıldığını söyledi.

        Küçük, ilerleyen yaşlarında köylerden, ilçelerden, kentlerden ve yurt dışından objeler ve el sanatı eserleri toplamaya başladığını anlatarak, "Bu bende hobi oldu, merak oldu, sevgi oldu. Toplaya toplaya buraya kadar geldim." dedi.

        Ofisindeki alanda sergilediği gemi maketlerinin uzun ömürlü ağaçlardan yapıldığına değinen Küçük, koleksiyonunda 500'e yakın parça bulunduğunu, bunların 200'ünü gemilerin oluşturduğunu ifade etti.

        Küçük, gemi tutkusunun farklı bir şey olduğunu dile getirerek, "Karadenizli olmamızdan dolayı küçükken Marmara Denizi'nde sandalla balık tutardık, çok zevkliydi. O sevgi bizde büyüdü. Bu sevgi büyüyünce gemi alamadık ama hiç olmazsa hobimiz oldu. Yaklaşık 30 sene gemi maketi topladım. Bunun her birinin ustası farklıdır. Emekli astsubaylar var, bu işle uğraşan. Kocaeli, Çanakkale, Tokat, Karadeniz Ereğli, Edirne, Trabzon ve Sinop'ta yaptırdım." diye konuştu.

        Türkiye'de maket gemi yapan fazla usta bulunmadığından bahseden Küçük, denizcilik müzelerini gezdiğinde gördüğü güzellikleri gelecek kuşağa taşıyabilmek için elindeki imkanlar nispetinde koleksiyonunu oluşturduğunu söyledi.

        - Nusret Mayın Gemisi'nden Oruç Reis'e

        Maketini yaptırdığı her geminin tarihi hikayesinin bulunduğuna dikkati çeken Küçük, hikayesi açısından en önemli parçanın Nusret Mayın Gemisi olduğunu anlattı.

        Küçük, geminin Çanakkale Savaşı'ndaki önemli rolüne değinerek, "Onun anısı farklıdır. Yavuz'un anısı farklıdır. Yavuz Karadeniz'e çıktığı zaman bütün Rus gemileri, neredeyse Karadeniz'i terk etmek isterlerdi. O kadar güçlü gemiydi. Üsküdar Vapuru var. Kocaeli'de maalesef kaza sonucu battı, birçok yavrumuz orada şehit oldu. TCG Anadolu'nun, Oruç Reis'in maketleri var. Bunlar yeni yapılan gemiler. Hepsiyle gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu. Küçük, şöyle devam etti:

        "Barbaros gemimiz vardır. Çanakkale'de ustamız 12 ayda yaptı. Özel sipariş veriyoruz, sıraya alıyorlar. Gemi işinde 'Bugün paramız var, hemen gidelim yarın yaptıralım.' diyemezsin, yaptıramazsın. Ustanın elinde gemi varsa, bu geminin yapımı 6-7 ay sürecekse, ondan sonra da 2. gemi siparişi aldıysa, sana 2 sene sonraya gün veriyorlar. Kıymetli iş, hikayesi olan işler. Emek, göz nuru var. Bir yandan tarihi de yaşatıyor."

        Hayrullah Emçet Küçük, iş yerini ziyarete gelenlerin ilk tepkilerinden bahsederek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İçeri giren 'Şok oldum.' diyor. 'Farklı bir dünyaya geldik, farklı bir mekana geldik. İnsanın burada ömrü uzar, gönlü açılır.' diyorlar. Hoşlarına gidiyor, teşekkür ediyorlar. Hedefim burayı halka açmak. Üniversite öğrencilerinin bu el emeklerini görmeleri lazım. Burası halka açıldığı zaman çok daha kıymetli olacağını düşünüyorum."

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