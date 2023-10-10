Anne baba ve iki kızı 26 kitap yazdı TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'de 26 kitap çıkaran anne, baba ve iki kızı, okuma ve kitap sevgisiyle örnek oluyor.

TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'de 26 kitap çıkaran anne, baba ve iki kızı, okuma ve kitap sevgisiyle örnek oluyor.

Basılı 8 kitabı bulunan gazeteci-yazar Alptekin Cevherli'nin kitap aşkı, zamanla eşi ve iki kızını da etkiledi.

Cevherli'nin eşi Revasiye 14, kızları 13 yaşındaki Duru Melek ve 12 yaşındaki Bilge Melek Cevherli ise ikişer kitap yazdı.

Kocaeli Şairler ve Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve yayınevi sahibi 48 yaşındaki Alptekin Cevherli, AA muhabirine, yazarlık hikayesinin, biriken makalelerinin kitap haline getirilmesiyle başladığını, daha sonra roman ve araştırma kitapları yayımladığını belirtti.

Cevherli, bir gün eşinin yazdığı notu gördüğünü ifade ederek, "Eşim 'Bir kitabım çıksa çok mutlu olurum.' gibisinden yazmış. Ara ara da ufak hikayeleri bilgisayarda yazıyordu. Onları topladım ve ondan habersiz olarak doğum gününde kitabını çıkarttım. Kitabı çok ilgi gördü. Daha sonra ikinci, üçüncü, dördüncü derken çocuklar da zannediyorum bundan etkilendiler." diye konuştu.

Daha önce dönem başkanlığını yaptığı birliğin bazı toplantılarına eşi ve çocuklarının da katıldığını anlatan Cevherli, her gün yatmadan önce mutlaka çocuklara kitap okumalarının, okuma ve yazma tutkusunun aile içinde yayılmasına vesile olduğunu dile getirdi.

Cevherli, çocuklara çok küçük yaşlarından beri yatmadan önce yarım saat kitap okuduklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Zannediyorum kelime dağarcıklarının gelişmesinde ve edebiyata olan yatkınlığın oluşmasında ciddi etkisi oldu. Çocukların da yazdıklarını keşfettik, onların da kitaplarını bastık. Kızım ilkokul birinci sınıftayken ilk kitabı yayımlandı. İçinde 12-13 hikaye var. Dolayısıyla çocuklar nasıl ortamda büyürse, ne yeteneği varsa ve o konuda önünü açtığınızda zaten o kendi içinden geleni ortaya dökmüş oluyor."

- Çocuklarına anlattığı hikayeleri ilk kitabı oldu

Çocuk kitapları yazan 43 yaşındaki Revasiye Cevherli, çocukların gelişimine uygun, hayal güçlerini destekleyici ve zararlı olabilecek düşüncelerden arınmış eserleri çocuklarla buluşturmayı amaçladığını söyledi.

Sürekli kitaplarla iç içe olduğuna ve çocuklarına sürekli kitap okuduğuna işaret eden anne Cevherli, "Çocuklarım, 'Anne kendi hikayelerini anlat.' dedi. Akşamları, kendi hikayelerimi anlatmaya başladım. Bu şekilde süreç başladı." dedi.

Çocuklarına anlattığı hikayelerin yer aldığı kitabın ilk yayını olduğunu anlatan Cevherli, daha önce anaokulu öğretmenliği yaptığı için gelişim düzeyine göre kitap okumanın çocuklardaki faydasını gayet net görebildiğini vurguladı.

"Çocukları faydalı kitaplarla buluşturmak adına bu kitapları yazdık. Bunda da başarılı oluyoruz diye düşünüyorum." diyen Cevherli, kitapları alan okurlarla diyaloğu devam ettirdiklerine dikkati çekti.

Cevherli, kitap fuarlarının kendileri için büyük imkan sağladığını anlatarak, "Birebir okuyucuyla görüşme, onların fikirlerini alma imkanı bulup, kitaplarımızın nasıl onlarda etki bıraktığını, sevip sevmediklerini daha net görebiliyoruz." dedi.

- "İlk kitabım 7 yaşındayken yayımlandı"

Arslanbey Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Duru Melek Cevherli, yayınlanmış iki kitabından ilkinin ilkokul birinci sınıfta basıldığını söyledi.

Evde babasının bilgisayarında kendi kendine hikayeler yazdığını belirten Cevherli, "Sonunda sayfayı kapatırdım kaydetmeden çünkü kaydetmeyi bilmiyordum. Babam bir gün gördü ve kaydetmeyi öğretti. O zaman hikayeler birikmeye başladı. Sonra karar aldık, kitap olsun dedik. Bu sayede ilk kitabım 7 yaşındayken yayımlandı. İçinde kısa kısa 12 öykü var. Birbirinden farklı hikayeler." diye konuştu.

Cevherli, okul öncesi yaşlarında kitaplardan harfleri tek tek yazıp yan yana getirdiğini ve bu sayede babasının desteğiyle okumayı öğrendiğini belirterek, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından çok güzel geri dönüşler aldığını ve yazarlığa devam edeceğini kaydetti.

Aynı çatı altında ailenin her ferdinin kitap yazmasını değerlendiren Cevherli, "Evde herkes kitap yazıyor, biraz sessiz oluyor ama bence çok güzel bir şey." dedi.

Aynı okulda 6'ncı sınıfta eğitim gören Bilge Melek Cevherli ise yazmaya 4'üncü sınıfta başladığını, ailesinden ilham alarak 2 kitap yazdığını söyledi.