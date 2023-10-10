Karamürsel'de gıda satışı yapılan işletmeler denetlendi Karamürsel ilçesinde, okulların çevresindeki bakkal, market ve gıda satış noktalarında denetim gerçekleştirildi.

Karamürsel ilçesinde, okulların çevresindeki bakkal, market ve gıda satış noktalarında denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, tezgahtaki ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edildi.

Okul çevrelerindeki satış noktalarına yönelik denetimleri artıran ekipler, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı.

Denetimlere katılan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle halk sağlığını korumaya yönelik rutin çalışmaların yanı sıra çocukların sağlığını korumak amacıyla kantinlerde de denetimleri artırdıklarını belirtti.

Tespit ettikleri aksaklıklara, kesinlikle göz yummayacaklarını vurgulayan Canbaba, "Alışverişte vatandaşlarımızın aldıkları ürünü incelemelerini istiyoruz. Özellikle son kullanma tarihlerine bakılmadan ürünlerin alınmaması gerekiyor. Bu konuda da hepimize görev düşüyor. Denetimlerimiz, ilçe genelinde her alanda aralıksız bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Denetimlere, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır da katıldı.​​​​​​​