Geleceğin mühendisleri Kocaeli'deki bilim ve teknoloji etkinliğinde sektörün kapılarını aralıyor

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) IEEE Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "Bilim ve Teknoloji Günleri" başladı.

Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen etkinlik, 21 şirketin üst düzey yöneticilerini öğrencilerle bir araya getirdi.

Gebze Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, öğrencilere iş dünyasını yakından tanıma fırsatı sağlanması hedefleniyor.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri sektördeki firmaların yöneticileriyle buluşturmak istediklerini belirterek, "Üniversitemizde güzel eğitim veriyoruz ve araştırma yapıyoruz. Bu açıdan öğrencilerimiz çok şanslı ama öz güvenlerinin gelişebilmesi için de sektörde teknolojiyi ve araştırmayı hayata geçiren, Türkiye'nin gururu olan firmalarımızın yöneticileriyle de beraber bunu konuşmaları ve tartışmaları, ciddi bir motivasyon oluyor." dedi.

GTÜ Öğrenci Topluluğu temsilcisi İrem Altun da dünyanın değiştiğine ve teknolojinin geliştiğine işaret ederek, "Bizler burada konukları ağırlıyoruz, onlarla staj dönemimizi konuşuyoruz. Bizler aslında geleceğimizi onlarla birlikte şekillendirmeye çalışıyoruz. Burada şirketlerin bizlere verdiği bilgiler geleceğimizi seçmemizde yararlı oluyor. Sürdürülebilirlik alanında bir firmamız var ise ve bizler de o firmalarla çalışmak istiyorsak o alandaki firmalarla konuşabiliyoruz." ifadesini kullandı.

HAVELSAN'dan insan kaynakları uzmanı Büşra Karataş da öğrencilerin etkinliğe ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Kariyer fırsatları, iş, staj imkanları ve mühendislik açısından HAVELSAN'a nasıl katkı yapabilecekleri konusunda teknik ekibimiz ve insan kaynakları ekibi olarak yardımcı olmaya ve bilgi aktarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin HAVELSAN projelerinde yer almak istediklerini ve yazılım konusunda istekli olduklarını vurgulayan Karataş, sorular soran meraklı öğrencilerin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.