Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 11.10.2023 - 09:09 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:20
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Güzeller Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde F.B. yönetimindeki 34 UT 1444 plakalı motosiklet, E.P. idaresindeki 16 EP 770 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.