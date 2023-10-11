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        Dede mirası 84 yıllık fotoğrafçılık mesleğini küçük stüdyosunda sürdürüyor

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 84 yıldır fotoğrafçılık yapan ailenin 3. kuşak temsilcisi 73 yaşındaki Faruk Şener, 15 metrekarelik stüdyosunda mesleğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:06
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        Dede mirası 84 yıllık fotoğrafçılık mesleğini küçük stüdyosunda sürdürüyor
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        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 84 yıldır fotoğrafçılık yapan ailenin 3. kuşak temsilcisi 73 yaşındaki Faruk Şener, 15 metrekarelik stüdyosunda mesleğini sürdürüyor.

        Dede Ahmet Şener'in 1939'da ilçe merkezindeki çarşıda açtığı dükkanla fotoğrafçılığa başlayan ailenin serüveni, 1957'de işletmenin taşındığı Hacıhalil Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bugüne kadar devam etti.

        Amcası Edip Şener'in 1988'deki vefatının ardından babası Mahmut Şener'in yanında çalışmaya başlayan Faruk Şener, 35 yıldır aile geleneğini sürdürüyor.

        İş yerinin bulunduğu 2 katlı binanın 1993'te yıkılmasının ardından aynı mevkide açtıkları 15 metrekare dükkanda fotoğrafçılığa devam eden Şener, babasının vefat ettiği 2015'ten bu yana sadece vesikalık çekerek mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

        Şener, mesleğinin aile üyelerince sürdürülmemesi durumunda anıları yaşatmak için dükkanının bozulmadan yerinde kalmasını istiyor.

        - "Allah sağlık verdiği sürece devam ettirmeyi düşünüyorum"

        Mesleğe başlamadan önce alüminyum imalatı sektöründe çalışan Şener, AA muhabirine, yıllardır ilçeye hizmet veren ailesinin fotoğrafçılık hikayesinin 1939'da dedesi tarafından başlatıldığını söyledi.

        Şener, 1974'te ölen dedesinin ilk dükkanının, daha önce çarşı içerisinde tarihi hamam ve çeşmenin bulunduğu konumda yer aldığını, kendisinin ise şu anda küçük bir alanda mesleği sürdürdüğünü belirtti.

        Stüdyolarda fotoğraf çektirmenin yavaş yavaş azaldığına değinen Şener, uzun yıllar tek başına hizmet verdiklerini ancak daha sonra bu alandaki esnafın arttığını ifade etti.

        Şener, daha önce düğün, nişan ve bayramlarda özel çekimler yaptıklarını ancak son dönemde sadece vesikalık çektiğini anlatarak, "Artık herkesin telefonu var. Bu nedenle yavaş yavaş fotoğraf olayı stüdyolarda kalkıyor. Çocuklarım başka dallarda çalıştıkları için zannediyorum ki mesleğimizi devam ettirmeyecekler." diye konuştu.

        Babasının vefatından sonra tek başına çalıştığını kaydeden Şener, "Allah bana sağlık sıhhat verdiği sürece burayı vesikalık çekerek sürdürmeyi düşünüyorum." dedi.

        Şener, büyüklerinden kalan mesleğinin çok değerli bir miras olduğunu sözlerine ekledi.

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