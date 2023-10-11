Gebze'de zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların temiz ve sağlık kurallarına uygun imal edilen ürünleri tüketebilmeleri için ilçe genelinde denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerini ziyaret etti.

Ekipler, gıda mühendisi eşliğinde okul kantinlerinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen kuralları, satışı yasak olan ürünler ile son kullanım tarihleri konularında denetim yaptı.

Açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları belediye ekiplerine bildirmeleri istendi.