Darıca'da 2. İstihdam Fuarı düzenlenecek

Darıca Belediyesi tarafından 14 Ekim Cumartesi günü 2. İstihdam Fuarı gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iş arayan vatandaşların istihdam edilmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda mart ayında ilki düzenlenen İstihdam Fuarı'nda, firmalar ve iş arayan vatandaşlar bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Yoğun ilgi gören fuarın ikincisi ise 14 Ekim Cumartesi günü Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

"Bu fuarda iş var" mottosuyla hazırlanan ve İŞKUR işbirliğinde organize edilen fuarda, firmalar ile iş arayan vatandaşlar görüşme imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, fuarla istihdama katkı sunmak istediklerini belirtti.

Bıyık, şunları kaydetti:

"Göreve gelir gelmez ilk hayata geçirdiğimiz proje istihdam masası oldu. Darıca'da işsizliği en aza indirmek istiyoruz. İstihdam Masası ile işçi ve işveren arasında köprü kuruyoruz. Bugüne kadar binlerce vatandaşımızın iş sahibi olmasına aracılık ettik. Fuarla amacımız, iş arayan vatandaşlarımızla firmaları bir araya getirmek ve istihdama katkı sunmak. Birincisini düzenlediğimiz fuar işverenler ve iş arayanlar tarafından yoğun ilgi görmüştü. Talep doğrultusunda bu yıl ikinci fuarı düzenleme kararı aldık. İstihdam Fuarı'na iş arayan herkesi davet ediyorum."