Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Teknik direktör Yılmaz Vural 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı:

        Teknik direktör Yılmaz Vural, 13. Kocaeli Kitap Fuarı'nda düzenlenen söyleşide futbolseverlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 22:43 Güncelleme: 11.10.2023 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teknik direktör Yılmaz Vural 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Teknik direktör Yılmaz Vural, 13. Kocaeli Kitap Fuarı'nda düzenlenen söyleşide futbolseverlerle bir araya geldi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehir ve Kitap" temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, "Şehir ve Futbol" adlı söyleşide Vural, katılımcılara futbol anılarını ve şehirlerdeki futbol kültürünü anlattı.

        Kulüp yöneticilerinin futbolu daha fazla ciddiye alması gerektiğini ifade eden Vural, futbolun insan ve toplum psikolojisini dengelediğini söyledi.

        Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan milli takımı tebrik eden Vural, "Takımımız Allah nasip ederse olimpiyatlara gidecek. İnşallah olimpiyat şampiyonu da olacaklar. Son servisi atarken hepimizin tüyleri diken diken oldu. Başarılı olmuş Türk kadınını orada görmek hepimizi mutlu etti." dedi.

        Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu arkadaşlarıyla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını izlediğini anlatan Vural, "Galatasaray, Manchester United maçını kazandı. Gol olunca hepimiz ayağa fırladık. Bizi ayağa kaldıracak olay nedir bunu anlamak lazım." şeklinde konuştu.

        Vural, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in yeteneğiyle Avrupa'ya transfer olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'deki antrenman metotlarıyla çalışmış bir adam, yeni takımında hemen sakatlandı. Ciddiye alınması gereken bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

        Milli takım hocasının yabancı olmaması gerektiğini belirten Vural, "Beni çok acıtan bir konu var. Milli takıma yabancı hoca gelir mi ya? Eğer Afrika ülkesiysen, oradakileri eğitsin diye gelişmiş ülkelerden hoca getirirsiniz. Türkiye'nin buna ihtiyacı mı var? Federasyon 'bizi uluslararası boyutta daha iyi temsil eder, yarıştığımız onlar çünkü' diye düşünüyor. 23 yabancı hoca, hiçbirinin Avrupa'da ve dünyada bizi bir pozisyona getirdiğini görüyor musunuz? Senin beğenmediğin, bir şey bilmediğini düşündüğün Türk hocalar başarılar kazanmış. Türk antrenörleri federasyon eğitiyor, demek ki senin eğitim sisteminde yanlışlık var." değerlendirmesinde bulundu.

        İmza günleri, söyleşileri ve sahaflarıyla dikkat çeken fuar, 15 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD: İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz
        ABD: İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Genç kızı hayattan koparan sollama!
        Genç kızı hayattan koparan sollama!
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        "Her şeye hazırız"
        "Her şeye hazırız"
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Kulağındaki örümcek operasyonla çıkarıldı
        Kulağındaki örümcek operasyonla çıkarıldı
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"

        Benzer Haberler

        "5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi" Kocaeli'de başladı
        "5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi" Kocaeli'de başladı
        AFAD Başkanı Memiş'ten "kalıcı deprem konutlarına" ilişkin açıklama:
        AFAD Başkanı Memiş'ten "kalıcı deprem konutlarına" ilişkin açıklama:
        Depreme hazırlıklı ve dirençli Türkiye için aktif fay hatları çalışmaları s...
        Depreme hazırlıklı ve dirençli Türkiye için aktif fay hatları çalışmaları s...
        Darıca'da 2. İstihdam Fuarı düzenlenecek
        Darıca'da 2. İstihdam Fuarı düzenlenecek
        Gebze'de zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi
        Gebze'de zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi
        Eşini 12 yerinden bıçaklayan sanık için 24 yıl hapis talebi
        Eşini 12 yerinden bıçaklayan sanık için 24 yıl hapis talebi