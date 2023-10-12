Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 01:41 Güncelleme: 12.10.2023 - 01:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kayacık Mahallesi'nde M.Ç. idaresindeki 41 K 6843 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan N.S. ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hamas 2 rehineyi serbest bıraktı
        Hamas 2 rehineyi serbest bıraktı
        ABD: İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz
        ABD: İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Kaza geliyorum dedi
        Kaza geliyorum dedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Genç kızı hayattan koparan sollama!
        Genç kızı hayattan koparan sollama!
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        "Her şeye hazırız"
        "Her şeye hazırız"
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"

        Benzer Haberler

        Yılmaz Vural'dan TFF'ye teknik direktör eleştirisi
        Yılmaz Vural'dan TFF'ye teknik direktör eleştirisi
        Teknik direktör Yılmaz Vural 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı:
        Teknik direktör Yılmaz Vural 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı:
        "5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi" Kocaeli'de başladı
        "5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi" Kocaeli'de başladı
        AFAD Başkanı Memiş'ten "kalıcı deprem konutlarına" ilişkin açıklama:
        AFAD Başkanı Memiş'ten "kalıcı deprem konutlarına" ilişkin açıklama:
        Depreme hazırlıklı ve dirençli Türkiye için aktif fay hatları çalışmaları s...
        Depreme hazırlıklı ve dirençli Türkiye için aktif fay hatları çalışmaları s...
        Darıca'da 2. İstihdam Fuarı düzenlenecek
        Darıca'da 2. İstihdam Fuarı düzenlenecek