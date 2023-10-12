Kocaeli'de şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kayacık Mahallesi'nde M.Ç. idaresindeki 41 K 6843 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan N.S. ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.