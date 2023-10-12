Yapay zekanın çizdiği roman kahramanları Kocaeli Kitap Fuarı'nda sergileniyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, yapay zeka tarafından çizilen portrelerin yer aldığı "Roman Kahramanları Sergisi"ne ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, yapay zeka tarafından çizilen portrelerin yer aldığı "Roman Kahramanları Sergisi"ne ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fuara özel olarak hazırlanan sergi, kitapseverlerden büyük ilgi gördü.

Sergi, fuara gelen kitapseverleri dünya ve Türk edebiyatından 30 klasik eserin unutulmaz karakterleri arasında yolculuğa çıkarıyor.

Yapay zeka tarafından oluşturulan roman karakterlerine ait portreler arasında Türk edebiyatının temel taşlarından biri olan "Kürk Mantolu Madonna"nın kahramanı Maria Puder öne çıktı. Reşat Nuri Güntekin'in kaleme aldığı "Çalıkuşu" romanında yer alan Feride de özel sergide vatandaşları karşıladı. "Yaprak Dökümü"nün baş karakteri Ali Rıza Bey de dijital ortamda hazırlanan portresiyle sergide yer aldı.

Romanların geçtiği tarihsel dönemlerden ve yazarların verdiği detaylardan ilham alınarak oluşturulan portreler, fuar boyunca görülebilecek.

Fuar, 15 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.