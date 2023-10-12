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        Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 13:55 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:55
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        Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık T.Ş, taraf avukatları ve maktul Turhan Kuzu'nun eşi Nurten Kuzu hazır bulundu.

        Duruşmada, maktulün ruh ve beden bakımından kendisini savunabilecek durumda olduğunu gösteren raporun Adli Tıp Kurumundan gönderildiği belirtildi.

        Söz verilen müşteki Nurten Kuzu, raporu kabul etmediğini belirterek, "Eşim hastaydı ve zaman zaman düşüyordu. Olay günü kendini savunabilecek durumda değildi." dedi.

        Müşteki avukatı Büşra Çetin de maktulün yüzde 70 engellinin bulunduğunu ve 2 ameliyat geçirdiğini dile getirerek, "Adli Tıp Kurumundan gelen raporda buna dikkat edilmemiş. Sanık, maktulü bu güçsüz halinden faydalanarak bıçaklamıştır. Bu nedenle sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

        Sanık T.Ş. ise maktul ve ailesini tanımadığını, olay tarihinde kendisini tamamen bir oyun içerisinde hatırladığını iddia etti.

        Olay günü maktulü bir insan olarak değil, "siyah bir şey" olarak gördüğünü öne süren T.Ş, "Olay sorasında kendimde değilim. Varsa bir rahatsızlığım tedavi olmak istiyorum. Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetine dair istenen raporun beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        İzmit ilçesinde 17 Mayıs 2022'de bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Turhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı T.Ş. tutuklanmıştı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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