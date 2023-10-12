Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı Kocaeli'de başladı

Türksat'ın iletişim sponsorluğunda düzenlenen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Bilişim Vadisi'nde başladı.

Türkiye'nin en büyük kamu teknoloji etkinliği olan ve bu yıl 5'incisi organize edilen konferansa, bakanlıklar, sanayi ve ticaret odaları, kamu kurum ve kuruluşların bilgi işlem başkanlıkları ile teknoloji sağlayıcı ve son kullanıcı firmalarının temsilcileri katıldı.

Konferansta, dijital dönüşüm, Milli Teknoloji Hamlesi, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik, 5G, akıllı şehirler, metaverse ve blockchain gibi konular ele alınacak, firmalar ve girişimciler arasında bilgi alışverişi sağlanacak.

Events For Future (EFF) İş Geliştirme Direktörü Dilan Ekinci, AA muhabirine, konferansta kamu ve özel sektör firmalarını bir araya getirdiklerini söyledi.

Ekinci, programa 35 şehirden 500 kurum ve 750 katılımcının katıldığını belirterek, "Kamuda teknolojik anlamdaki değişimi ve dönüşümü konu aldığımız başlıkları içeren bir konferans. Kamu kurumlarından ve teknoloji dünyasından alanında üst düzey kişiler bilgilerini aktarma fırsatı buluyorlar. Her sene kamudan ve özel sektörden firmaları bir araya getiriyoruz." diye konuştu.

Katılımcı kurumlar ve halihazırda teknoloji sağlayan firmalara, ürün ve hizmetlerini ilgili kamu temsilcilerine anlatma ve bilgileri aynı zamanda deneyimleme fırsatı sunduklarını dile getiren Ekinci, konferansta işbirlikleri ve distribütörlük anlaşmaları da olduğunu söyledi. Ekinci, "Buradaki etkileşim sadece müşteri ve teknoloji sağlayıcı firma noktasında değil. Bu etkileşim tüm firmaları kapsıyor aslında. Bu açıdan değerli. Biz her sene en moda konuları konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Buradaki fikirler, vurgulanan başlıklar, kamu kurumlarındaki vaka çalışmalarında fikir ve referans oluyor." dedi.

Konferansa, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul, TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Sadullah Uzun, teknoloji firmalarının genel müdür ve müdür yardımcıları, firma çalışanları ve girişimciler katıldı.

Konferans, bugün sona erecek.