Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı.
Sultan Orhan Mahallesi 1102 Sokak'ta yabancı uyruklu iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda R.C. bacağından bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.