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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 21:18 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:18
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilo 88 gram skunk, 100 gram kubar esrar, 15 kök kenevir ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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