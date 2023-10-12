Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilo 88 gram skunk, 100 gram kubar esrar, 15 kök kenevir ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.