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        Kocaeli'de aranan 3 hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de yakalanan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 00:57 Güncelleme: 13.10.2023 - 01:08
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        Kocaeli'de aranan 3 hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de yakalanan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, A.Ç. ve O.Ş. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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