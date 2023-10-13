Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 08:41 Güncelleme: 13.10.2023 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

        Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde A.Ç. idaresindeki 34 LS 1287 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu A.H.R'ye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan yaya, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hafif ticari aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        Avrupa'dan Filistin'e destek gösterilerine kısıtlama
        Avrupa'dan Filistin'e destek gösterilerine kısıtlama
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        AYM’den maaş zammı iptali
        AYM’den maaş zammı iptali
        "Çok büyük başarı"
        "Çok büyük başarı"
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Arazi kavgası ölümle bitti!
        Arazi kavgası ölümle bitti!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Taksiciye kaldırım taşı ile gasp girişimi kamerada
        Taksiciye kaldırım taşı ile gasp girişimi kamerada
        İbrahim Yıldız: Muhteşem sonuç
        İbrahim Yıldız: Muhteşem sonuç

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de aranan 3 hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de aranan 3 hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Yeğenini öldüren dayı: Beni darbetti, şuurumu kaybettim
        Yeğenini öldüren dayı: Beni darbetti, şuurumu kaybettim
        5 kişinin öldüğü kazada, ihmaller zincirini ortaya çıkartan bilirkişi rapor...
        5 kişinin öldüğü kazada, ihmaller zincirini ortaya çıkartan bilirkişi rapor...
        "Gölcük ve Başiskele Turizm Rehberleri" tanıtım toplantısı yapıldı
        "Gölcük ve Başiskele Turizm Rehberleri" tanıtım toplantısı yapıldı