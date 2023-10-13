Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.
Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde A.Ç. idaresindeki 34 LS 1287 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu A.H.R'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaya, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.