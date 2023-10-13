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        Kocaeli'de istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlenecek

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, istihdam garantili mesleki eğitim kursu açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 09:28 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:36
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        Kocaeli'de istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlenecek
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        Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, istihdam garantili mesleki eğitim kursu açılacak.

        İMES OSB Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törende, İMES OSB, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından, istihdam garantili mesleki eğitim kursu işbirliği protokolü imzalandı.

        Törende konuşan İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, "Bugün burada attığımız imzalarla, personel adayı birçok vatandaşımızın iş sahibi olmasına vesile olacağımıza inanıyorum." dedi.

        Protokolle, bölgede istihdam açığı olan sektörlerde nitelikte insan gücünün istihdam edilmesi planlanıyor.

        Bu sayede bölgedeki firmaların insan kaynağı kalitesi ile üretim ve hizmet kabiliyetlerinin artırılması amaçlanıyor.

        İmza törenine, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici katıldı.

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