Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Barış Mahallesi Güney Yanyol mevkisinde bulunan tır garajında S.Y. ile C.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, tabancayla C.G'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerince Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına aldı.