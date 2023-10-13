Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:08 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Barış Mahallesi Güney Yanyol mevkisinde bulunan tır garajında S.Y. ile C.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, tabancayla C.G'yi bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık görevlilerince Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        AYM’den maaş zammı iptali
        AYM’den maaş zammı iptali
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini kürekle darp etti
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini kürekle darp etti
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        "Ev dağınık" diyen babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Ev dağınık" diyen babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Avrupa'dan Filistin'e destek gösterilerine kısıtlama
        Avrupa'dan Filistin'e destek gösterilerine kısıtlama
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlenecek
        Kocaeli'de istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlenecek
        Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
        Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
        Kocaeli'de aranan 3 hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de aranan 3 hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Yeğenini öldüren dayı: Beni darbetti, şuurumu kaybettim
        Yeğenini öldüren dayı: Beni darbetti, şuurumu kaybettim